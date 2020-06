Actualidade

Um estudo concluiu que a falta de confiança nos serviços e ausência de formação específica são os principais obstáculos dos profissionais da área da autodeterminação de género de crianças e jovens em Portugal, foi hoje anunciado.

"A falta de confiança nos serviços e a ausência de formação específica são os principais obstáculos sentidos pela maioria dos profissionais que trabalham na área da autodeterminação de género de crianças e jovens em Portugal", de acordo com os primeiros resultados de uma investigação conduzida por uma equipa do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC).

A investigação é desenvolvida no âmbito do projeto "Diversity and Childhood (DaC): transformar atitudes face à diversidade de género na infância no contexto europeu", que reúne em consórcio 30 cientistas de nove países europeus, refere a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.