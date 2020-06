Covid-19

O número de mortos do surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para cinco, com o óbito de uma idosa, de 89 anos, que estava hospitalizada, informou hoje a câmara municipal.

A mulher, infetada com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, encontrava-se internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), em enfermaria, e morreu na segunda-feira, "cerca das 15:00", indicou hoje o município, em comunicado.

Trata-se da terceira vítima mortal registada entre utentes internados no HESE, depois de os dois primeiros óbitos terem ocorrido entre aqueles que permaneciam no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).