Moçambique/Ataques

A vila de Mocímboa da Praia, norte de Moçambique, apresenta um cenário de "grande destruição", mas está sob controlo das forças governamentais, após confrontos no fim-de-semana com atacantes armados, disseram hoje à Lusa diversas fontes.

Um empresário do ramo hoteleiro com interesses em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, disse à Lusa que a vila está sem eletricidade, água e telecomunicações, na sequência dos confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e um grupo de atacantes armados.

"A situação é grave, há muita destruição e é difícil saber o que é que não foi afetado", afirmou.