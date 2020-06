Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, afirmou que com a aprovação do programa do seu Governo no parlamento as prioridades são "trabalhar para desenvolver" o país e ainda neutralizar o novo coronavirus, que já infetou mais de 1.600 pessoas.

Nuno Nabian afirmou ainda que o país atravessa "um momento crítico" motivado pela pandemia da covid-19 à qual, disse, é preciso dar resposta ao mesmo tempo que se desenvolve a economia.

O primeiro-ministro guineense apontou, particularmente, os setores da Educação e Saúde como "prioridade das prioridades" do seu Governo.