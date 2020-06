Covid-19

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo suspendeu as férias a todos os médicos, enfermeiros e outros prestadores de cuidados primários do distrito de Évora, na sequência do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz.

O presidente da ARS, José Robalo, adiantou hoje à agência Lusa que a medida tem efeito até ao dia 10 de julho e aplica-se aos prestadores diretos de cuidados de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, com o objetivo de "manter a operacionalidade" durante o surto de covid-19 detetado no lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

"São médicos, enfermeiros e outros prestadores diretos de cuidados primários do ACES do Alentejo Central", indicou José Robalo, referindo que a medida exclui funcionários administrativos e assistentes operacionais.