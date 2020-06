Actualidade

Um oficial da polícia angolana foi morto um grupo de elementos por identificar, na madrugada desta terça-feira, em Luanda, enquanto dirigia ações de patrulhamento no bairro da Boa Fé, fronteira entre os municípios angolanos de Viana e Cacuaco, disse hoje fonte policial.

Segundo o diretor do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia, Nestor Goubel, o "infausto acidente" aconteceu na sequência da "troca de tiros" após a polícia ter cruzado com um grupo.

"Ele estava no seu exercício habitual de patrulhamento e fiscalização às ações para o combate à criminalidade, sobretudo nesse terreno conflituoso na fronteira entre Cacuaco e Viana, concretamente na zona da Boa-Fé onde terá ocorrido este acidente", disse hoje à Lusa.