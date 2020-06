Actualidade

O setor do alojamento turístico deve ter tido em maio 157,8 mil hóspedes e 324,3 mil dormidas, menos 93,9% e 95,0% do que no mesmo mês de 2019, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta estimativa rápida do INE compara com as variações homólogas do número de hóspedes e de dormidas em abril, quando foram registadas quedas de 97,4% e de 97,0%, respetivamente.

O INE refere ainda que também em termos homólogos em maio as dormidas de residentes terão diminuído 85,6% (contra uma queda de 93,0% em abril) e as de não residentes terão decrescido 98,1% (contra uma descida de 98,6% no mês anterior).