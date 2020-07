Covid-19

A pandemia de covid-19 está a atrasar a luta contra o casamento infantil e a mutilação genital feminina, alertou o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), que hoje apresenta o seu relatório anual.

De acordo com a agência das Nações Unidas, apesar de existirem poucos dados sobre o impacto da pandemia de covid-19 nas práticas nocivas contra as raparigas - casamento infantil, mutilação genital feminina e a seleção sexual - é já certo que os programas concebidos para acabar com o casamento infantil e a mutilação genital feminina "estão a enfrentar sérios atrasos na implementação".

Por outro lado, aponta o FNUAP, as perturbações económicas relacionadas com a pandemia "estão a aumentar a vulnerabilidade das raparigas" aquelas práticas nocivas de sobrevivência.