Actualidade

O Presidente do MPLA, João Lourenço, criticou hoje os discursos políticos baseados "na mentira" e no "insulto verbal" afirmando que existe hoje um vasto "leque de oportunidades de diálogo" para os líderes partidários se exprimirem.

"Vimos constatando o ressurgir de um discurso político baseado na mentira, no insulto verbal contra o adversário e contra os titulares das principais instituições do poder do Estado, o que não nos pareces se coadunar com a sociedade pacífica que estamos juntos a construir", sublinhou o também chefe do executivo angolano no discurso de abertura da 2.ª reunião ordinária do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder desde a independência.