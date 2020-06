Covid-19

A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou hoje que o subsídio de doença às pessoas infetadas com covid-19 vai ser pago a 100 por cento, na sequência de um acordo com o governo em sede de orçamento suplementar.

"Há uma notícia que julgo que é importante: o acordo para garantir que a baixa médica, o subsídio de doença das pessoas com covid, seja pago a 100 por cento", referiu Catarina Martins, em Viana do Castelo.

A dirigente bloquista lembrou que, atualmente, o isolamento profilático, quando as pessoas estão a aguardar a confirmação se estão doentes ou não, é pago a 100 por cento, mas a baixa médica não o é.