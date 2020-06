Actualidade

O dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) Victor Diouf apresentou hoje uma queixa contra o líder do parlamento do país, Cipriano Cassamá, por alegada violação dos estatutos do partido a que ambos pertencem.

Em carta enviada à agência Lusa, Victor Diouf invoca a sua condição de membro do Comité Central (órgão deliberativo entre congressos) do PAIGC para participar, junto do conselho de jurisdição do partido, contra Cipriano Cassamá.

A queixa também é extensível a cinco outros deputados do PAIGC que, na segunda-feira à noite, aprovaram o programa do Governo do primeiro-ministro, Nuno Nabian, contrariando as orientações da direção.