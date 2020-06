Actualidade

Vítor Oliveira vai abandonar o comando técnico do Gil Vicente no final da temporada, anunciou hoje o experiente treinador, na conferência de antevisão ao duelo com o Sporting, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

"A minha próxima época diz-me respeito a mim. Como sabem, o Gil Vicente já tem novo treinador e, por consequência disso, não pode ter dois. Vou sair do Gil Vicente, mas ainda não decidi para onde vou", revelou o técnico do emblema de Barcelos, de 66 anos.

Em 09 de abril, em plena paragem do campeonato devido à pandemia de covid-19, o diretor desportivo Tiago Lenho assumiu a intenção de renovar o vínculo contratual com o treinador Vítor Oliveira, válido por uma temporada, garantindo que as negociações só avançariam quando a permanência dos minhotos estivesse consumada.