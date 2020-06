Almaraz

O Bloco de Esquerda quer saber qual é a avaliação que o Governo faz dos recentes incidentes registados na central nuclear espanhola de Almaraz e que diligências tem feito para promover o seu encerramento definitivo.

"A central nuclear de Almaraz, a mais antiga, em atividade, do Estado espanhol e uma das mais antigas da Europa, funciona a 110 quilómetros da fronteira com Portugal, numa zona de risco sísmico. Os seus reatores são refrigerados pelo rio Tejo. É notória a ameaça que a central representa para o território e população portuguesa na eventualidade de ocorrer um acidente nuclear", afirmam os deputados Fabíola Cardoso, Nelson Peralta, José Maria Cardoso, Maria Manuel Rola e Jorge Costa, numa interpelação escrita ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, hoje divulgada.

Os deputados do BE realçam ainda os dois incidentes registados no espaço de cinco dias na central nuclear de Almaraz, cuja renovação da licença mereceu, recentemente, o parecer favorável do Conselho de Segurança Nuclear (CSN) espanhol, apesar de a autorização final depender do Ministério para a Transição Ecológica do Estado espanhol.