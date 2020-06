Actualidade

(CORREÇÃO) Bissau, 30 jun 2020 (Lusa) - O parlamento da Guiné-Bissau aprovou na segunda-feira o programa de Governo apresentado pelo primeiro-ministro Nuno Nabian com os votos a favor de 55 dos 56 deputados presentes na sessão plenária.

Os deputados já tinham votado a favor da introdução na ordem do dia do parlamento da apresentação, discussão e aprovação do programa de Governo, depois do início da sessão plenária, que vai decorrer até ao início de agosto.

Cinco deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) votaram a favor do programa de Governo, liderado por Nuno Nabian. (CORRIGE NÚMERO DE DEPUTADOS PARA CINCO)