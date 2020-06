Covid-19

O partido são-tomense Ação Democrática Independente (ADI) anunciou hoje que vai apresentar uma moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus que acusa de "malabarista" e de "conluio com o presidente do parlamento".

O anúncio foi feito pelo líder da bancada, do principal partido da oposição, Abenildo de Oliveira, durante uma sessão plenária destinada a avaliar a aplicação do Estado de Emergência, "decretado pelo presidente da República em virtude pandemia Covid-19".

"Entendemos que devemos chamar o senhor primeiro-ministro para o parlamento, num outro momento para que todos os deputados tenham oportunidade de intervir. Assim, no quadro regimental, nós chamaremos o senhor primeiro-ministro, através da apresentação de uma moção de censura", justificou Abenildo de Oliveira.