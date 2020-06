Actualidade

A polícia brasileira realiza hoje uma operação com mandados de prisão, busca e apreensão hoje no estado do Rio de Janeiro contra membros de uma milícia apontados como suspeitos de participarem no assassínio da ativista brasileira Marielle Franco, disse fonte policial.

Num breve comunicado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em conjunto com o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), realiza desde o início da manhã a operação Tânatos.

Segundo a polícia brasileira, "a ação visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa conhecida como Escritório do Crime".