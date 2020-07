Actualidade

O Tribunal de Coimbra começa a julgar na quarta-feira um homem de 30 anos acusado de violência doméstica contra a ex-companheira e que já foi condenado a pena suspensa pelo mesmo crime contra outra mulher.

O homem, natural de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, é acusado pelo Ministério Público de agredir de forma recorrente a companheira a partir de janeiro de 2019 e até agosto do mesmo ano, altura em que a vítima saiu da casa do casal e denunciou a situação às autoridades.

O arguido já tinha sido alvo de uma suspensão provisória por parte do Ministério Público por suspeita da prática de um crime de violência doméstica contra outra companheira e foi condenado em 2017 a três anos e cinco meses de prisão com pena suspensa, também pelo mesmo crime, mas contra outra mulher e a sua filha menor, refere a acusação a que a agência Lusa teve acesso.