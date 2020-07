Actualidade

O clube Musicbox Lisboa, ainda encerrado por causa da covid-19, vai programar uma série de atuações ao vivo em julho, no Teatro Municipal São Luiz, entre as quais Linda Martini, Tito Paris e The Legendary Tigerman, foi hoje anunciado.

A parceria entre o Musicbox e o teatro municipal tem por título "Takeover #1", com o clube a apropriar-se da sala principal para nove sessões ao vivo, de quinta-feira a domingo, entre 09 e 19 de julho.

O Musicbox, localizado numa área de discotecas e bares no Cais do Sodré, assume-se como "um híbrido entre sala de espetáculos e um espaço de dança", estando ainda impedido de abrir portas por decisão do Governo, por causa da covid-19.