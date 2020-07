Actualidade

O Ministério Público angolano pediu hoje penas de prisão não inferiores a sete anos para "Zenu" dos Santos e a 10 anos para o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Valter Filipe, julgados no caso conhecido como "500 milhões".

O pedido foi feito pelo procurador-geral adjunto da República, Pascoal Joaquim, na sessão de alegações orais do julgamento do caso que envolve uma alegada transferência indevida de 500 milhões de dólares (445 milhões de euros) do Banco Nacional de Angola (BNA) para o exterior do país.

Para os arguidos António Bule Manuel, administrador do BNA, e Jorge Gaudens Sebastião, empresário, o procurador-geral adjunto pediu também penas de prisão efetiva não inferiores a sete e a 10 anos, respetivamente.