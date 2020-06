Actualidade

Os compositores Manuel Brásio, com a obra "Ministério do Caos", e Lucas Reis Ramos, com "As estruturas de Solaris", são os dois finalistas apurados no Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim (CICPV), do distrito do Porto.

A competição está integrada no programa de 43.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, e o vencedor será anunciado em 20 de setembro, em concerto que faz parte do certame.

No final desse concerto, a cargo do Drumming - Grupo de Percussão, de Miquel Bernat, o júri, constituído pelos compositores Luís Tinoco, Sara Carvalho e Jesús Rueda, anunciará a ordem definitiva dos prémios.