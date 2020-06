Actualidade

A autora Bernardine Evaristo, "autora do ano" nos British Book Awards, candidata ao Women's Prize for Fiction e vencedora do Booker Prize, chega ao mercado editorial português no dia 07 de setembro, com o premiado romance "Girl Woman Other".

A escritora britânica Bernardine Evaristo venceu na segunda-feira o prémio "autora do ano" nos British Book Awards, tendo vencido também na categoria "Livro do Ano de Ficção", com "Girl Woman Other".

Deste modo, Bernardine Evaristo tornou-se a primeira mulher negra a vencer o mais conceituado prémio literário britânico, feito igualado pela também escritora negra britânica Candice Carty-Williams, que venceu o mesmo prémio, na categoria "Livro do ano", com "Queenie".