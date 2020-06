Covid-19

O Governo quer que os alunos com covid-19 ou em isolamento que façam as provas de acesso ao ensino superior na 2.º fase se possam candidatar à 1.º fase do concurso de acesso.

A proposta do Governo está a ser avaliada pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, durante a comissão de educação que está a decorrer no parlamento.

"Em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) está para deliberação, pela CNAES, uma proposta do Governo para que os alunos em situação de contaminação ou de quarentena possam realizar (as provas) na 2.º fase e serem candidatos à 1.º fase do concurso nacional de acesso", explicou João Costa.