Actualidade

O primeiro museu de educação artística da China, desenhado pelo arquiteto português Álvaro Siza, deverá abrir portas ao público em novembro, na província de Zhejiang.

As obras de construção do Museu de Educação Artística Huamao já terminaram, anunciaram no domingo as autoridades de Yinzhou, um dos distritos da cidade de Ningbo, no leste da China.

O museu, situado junto ao Lago Dongqian, tem uma área de mais de seis mil metros quadrados, revelou o Departamento de Informação do Comité Distrital de Yinzhou, do Partido Comunista Chinês.