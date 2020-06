Covid-19

O Presidente da República defendeu hoje que a sua função é contribuir para que os esforços no combate à pandemia "sejam agregados e a atuação conjunta" para não criar "mais problemas" do que aqueles que o vírus provoca.

No final da cerimónia de arranque das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, criador do grupo CUF, na Associação Industrial Portuguesa, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre críticas recentes à Direção-Geral da Saúde (DGS) quer do presidente do PSD, Rui Rio, quer do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

"Entendo que a função do Presidente da República é a de contribuir para que os esforços sejam agregados, para que a atuação seja conjunta - dentro do possível, dentro do possível - e que o que tem a dizer sobre esta matéria diz ao primeiro-ministro e ao Governo ou diz nas sessões epidemiológicas (...) É uma situação muito difícil, não pode o Presidente da República criar complicações adicionais às que o próprio vírus já suscita", defendeu.