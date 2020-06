Actualidade

O Portimonense venceu hoje por 1-0 no estádio do Famalicão, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aproximou-se da zona de manutenção no escalão principal.

Um golo marcado aos 17 minutos pelo avançado Ricardo Vaz Tê permitiu à equipa algarvia conquistar o segundo triunfo seguido no campeonato - o que acontece pela primeira vez esta época - e reduzir a distância para o Tondela, a primeira equipa acima da 'zona vermelha'.

O Portimonense manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, agora com 27 pontos, a dois do Tondela (16.º), que tem menos um jogo realizado, enquanto o Famalicão continua em quinto, com 45, mas pode ainda hoje ser ultrapassado pelo Rio Ave, caso os vilacondenses vençam na receção ao Sporting de Braga.