Actualidade

A ministra da Cultura comprometeu-se hoje a apresentar, até ao final de julho, a futura rede de centros de arte contemporânea, que incluirá o espaço a ser inaugurado no sábado, em Coimbra, para acolher a ex-coleção BPN.

"O novo espaço de arte que abre em Coimbra assume-se como um importante polo no Centro do país da futura rede de centros de arte contemporânea, que apresentaremos no final do mês de julho", afirmou Graça Fonseca hoje na Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República, em Lisboa.

No sábado, é inaugurado em Coimbra um Centro de Arte Contemporânea que irá acolher a ex-coleção BPN (composta por perto de 200 obras de arte reunidas pelo ex-Banco Português de Negócios), adquirida no início do ano pelo Estado, por cinco milhões de euros.