Actualidade

A Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco vai passar acompanhar os menores que ficam retidos no aeroporto de Lisboa, anunciou hoje a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros, Cristina Gatões.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde foi ouvida a pedido do PSD, Cristina Gatões avançou aos deputados que está em fase final de preparação um protocolo com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco para "acompanhar de imediato qualquer situação que envolva menores acompanhados ou não acompanhados e que seja recomendada a sua entrada" no país em território nacional.

Segundo a diretora nacional do SEF, o objetivo desta articulação e protocolo é que seja "devidamente acautelado o superior interesse da criança" antes da decisão da sua entrada no país.