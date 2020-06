Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu hoje o património de quase 50 anos dos socialistas, recordou o líder histórico Mário Soares e recusou a ideia de um partido "pop up" ou de modas.

Na apresentação, em Lisboa, do Fórum Mário Soares, que vai ajudar a fazer uma história do PS e refletir sobre as políticas públicas nos próximos anos, António Costa falou do passado e das "marcas" do partido na democracia portuguesa.

"Voltar às raízes é perceber que um partido político como o PS não é propriamente uma 'pop up store', que abre e fecha consoante as modas, mas pelo contrário é um património construído ao longo de quase 50 anos e em que se foi sedimentando uma cultura e portador de valores que são intemporais", disse.