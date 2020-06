Actualidade

O PSD quer que as comissões parlamentares de inquérito passem a incluir obrigatoriamente "personalidades" da sociedade civil que não deputados de modo a "credibilizar e dignificar" estes órgãos, disse hoje o líder social-democrata, Rui Rio.

"[O objetivo é que] os deputados conheçam o que as pessoas absolutamente isentas e despartidarizadas pensam sobre o apuramento da verdade e o decorrer dos trabalhos numa determinada comissão", disse Rui Rio aos jornalistas, no Porto, numa sessão na qual apresentou as propostas do PSD de alteração de funcionamento da Assembleia da República.

O líder dos sociais-democratas lembrou que as comissões parlamentares de inquérito servem para o "apuramento da verdade", defendendo que seja feito "um esforço" para as despartidarizar através da incorporação de "personalidades que não são deputados", que não poderão votar, mas na opinião de Rui Rio "devem poder participar, fazer propostas e intervir".