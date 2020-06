Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que jogar pelos 'leões' é "a maior motivação" que o plantel pode ter, em antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Os jogadores do Sporting, neste momento, estão a jogar estes jogos, estão a ganhar um lugar no 'onze' e estão a ganhar um lugar na próxima época. Jogar no Sporting é a maior motivação que podem ter. Todos querem fazer parte do que estamos a construir", frisou.

O técnico sportinguista voltou a reforçar a intenção de pensar apenas no próximo jogo, com o Gil Vicente, sem pensar em posições na tabela classificativa.