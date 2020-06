Covid-19

(CORREÇÃO) Washington, 30 jun 2020 (Lusa) - O FMI anunciou hoje que chegou a acordo com São Tomé e Príncipe sobre as medidas a tomar para a conclusão da primeira avaliação do programa de apoio, permitindo a entrega de 4,5 milhões de dólares (4 milhões de euros).

"A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) alcançou um acordo, a nível técnico, sobre as medidas necessárias para aliviar a crise este ano, apoiar uma recuperação rápida e manter a estabilidade macroeconómica e financeira a médio prazo", lê-se num comunicado distribuído hoje em Washington.

No documento, explica-se que "o programa ao abrigo da Linha de Crédito Ampliada (ECF, na sigla em inglês) teve um bom início, mas os progressos foram prejudicados pela pandemia e por algumas derrapagens de política anteriores à crise".