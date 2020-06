Actualidade

O Rio Ave venceu hoje o Sporting de Braga por 4-3, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao quinto lugar, com o golo do triunfo a chegar em período de descontos.

O Sporting de Braga inaugurou o marcador aos 21 minutos, por intermédio de Paulinho, com Ricardo Horta a aumentar a vantagem aos 27, mas o Rio Ave respondeu e deu a volta ao marcador, com golos de Mehdi Taremi (34), Nuno Santos (35) e Gelson Dala (41). Paulinho 'bisou' na partida aos 81, mas Taremi, aos 90+6, de grande penalidade, garantiu o triunfo vila-condense.

Com esta vitória, o Rio Ave sobe ao quinto lugar do campeonato, com 47 pontos, ultrapassando o Famalicão, enquanto o Sporting de Braga continua em quarto, com 50 pontos, a dois do Sporting, que pode aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar.