Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta e registou o seu melhor trimestre em mais de duas décadas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,84%, para os 25.812,88 pontos.

Mais fortes foram os ganhos obtidos pelos outros índices mais emblemáticos, com o tecnológico Nasdaq a progredir 1,87%, para as 10.058,77 unidades, e o alargado S&P500 a valorizar 1,54%, para as 3.100,29.