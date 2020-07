Covid-19

A China diagnosticou três novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos em Pequim e com origem em contágio local, anunciaram hoje as autoridades.

Pequim detetou um surto do vírus no início do mês passado, num mercado abastecedor da cidade, somando até à data 328 infetados, segundo dados oficiais.

Os três casos anunciados hoje representam uma queda no número de novos casos, que nos dois dias anteriores acenderam a 19 e 12, respetivamente.