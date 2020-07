Actualidade

O debate sobre o racismo em Portugal tem sido "polarizado", devendo ser fundamentado com os indicadores disponíveis, que demonstram que as pessoas de origem diferente têm "uma desvantagem clara", recomenda a alta-comissária para as Migrações.

Em entrevista à Lusa, Sónia Pereira não responde diretamente à pergunta se Portugal é, ou não, um país estruturalmente racista. Prefere deixar uma sugestão: a análise dos indicadores que permitem perceber o que fazem na sociedade portuguesa - "que oportunidades têm, onde estão no mercado de trabalho, na educação?" - as pessoas étnica e culturalmente diferentes.

"Há uma desvantagem clara, que é estrutural", reconhece, assinalando que tem havido "avanços" e que as segunda e terceira gerações, descendentes de imigrantes, chegaram a patamares superiores comparativamente com os seus antecessores.