Covid-19

Macau, China, 01 jul 2020 - Analistas disseram hoje à Lusa que a quebra de mais de 77% nas receitas dos casinos em Macau no primeiro semestre são "um desastre" para a economia de Macau, que pode levar a mais despedimentos.

"É um desastre para a indústria do jogo e, em particular, para a economia de Macau", afirmou à Lusa o especialista na área do jogo Pedro Cortés.

O advogado português da Rato, Ling, Lei & Cortés - Advogados frisou que estes resultados negativos já eram espectáveis devido às medidas de controlo da covid-19 no território, como o encerramento quase total das fronteiras que levaram à quase total paralisação da economia da economia de Macau, altamente dependente do turismo e dos jogadores nos casinos.