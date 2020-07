Mau tempo

O despacho normativo que determina a criação de um apoio financeiro para os agricultores da região Centro que foram afetados pelas intempéries registadas em 31 de maio foi publicado na terça-feira, em Diário da República.

O despacho normativo nº 6-A/2020 que determina a criação de um apoio financeiro destinado aos agricultores, nomeadamente nos pomares de prunóideas, com destaque para a cultura da cereja e pêssego, e na cultura da vinha, que se situem nos municípios da região Centro que tenham sofrido danos causados pelas chuvas intensas acompanhadas de forte queda de granizo, ocorridas no dia 31 de maio de 2020, foi publicado no DR n.º125/2020 2.º Suplemento, Série II e entra hoje em vigor.

Os municípios abrangidos pelos apoios definidos pelo Ministério da Agricultura são Belmonte, Castelo Branco, Covilhã e Fundão.