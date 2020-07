Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, negou hoje que a capacidade de internamento para doentes com covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) esteja em rutura.

Marta Temido respondia a questões da deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa na comissão parlamentar de Saúde, onde está hoje a ser ouvida.

De acordo com a ministra, na terça-feira, das 491 camas ocupadas no país com doentes com covid-19, 362 (ou seja 74%) eram em LVT e, das 73 camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, 68 (ou seja 93%) eram em LVT.