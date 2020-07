Covid-19

Comerciantes e moradores em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, Guarda, reagiram hoje com satisfação à reabertura da fronteira com Espanha e disseram esperar que os próximos meses permitam ultrapassar as consequências económicas da pandemia da covid-19.

Devido à pandemia, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha estiveram encerradas desde o dia 16 de março, com efeitos negativos para a economia de ambos os territórios.

A fronteira de Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro regressou hoje à normalidade, com a permissão da livre circulação para pessoas, pois durante o período em que vigorou o controlo das fronteiras estiveram impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre os dois países, tendo apenas sido permitida a circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.