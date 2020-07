Covid-19

A situação das empresas registou uma ligeira melhoria na segunda quinzena de junho, com a percentagem de empresas em funcionamento a subir para 96%, mais um ponto que na quinzena anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com base no Inquérito Rápido e Excecional às Empresas - COVID-19, o INE sublinha que no setor do alojamento e restauração a percentagem de empresas em funcionamento aumentou cinco pontos, para 82%.

Numa comparação dos resultados ao longo do segundo trimestre, o INE indica que a melhoria é mais notória, com a percentagem de empresas em funcionamento a aumentar de 83% em abril para 96% em junho.