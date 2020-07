Actualidade

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) recebeu hoje de manhã cerca de 60 denúncias de problemas técnicos no Portal das Matrículas que impedem as famílias de fazer as inscrições, cujo prazo termina hoje.

As inscrições dos alunos que vão entrar no 1.º ano de escolaridade em setembro deveriam ter terminado na terça-feira, mas o Ministério da Educação (ME) decidiu prolongar o prazo das matrículas por mais 24 horas, depois de reiteradas queixas de encarregados de educação que alertaram para problemas da plataforma.

Hoje, o presidente da CNIPE, Rui Martins, contou à Lusa que o problema persiste: "O sistema está sempre a crachar e os pais estão a ter muitos problemas para realizar as inscrições. Só hoje já recebemos cerca de 60 mensagens a queixarem-se de não conseguirem aceder à pagina das matrículas".