Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje um pacote de apoio ao emprego jovem, num montante de pelo menos 22 mil milhões de euros, para "ajudar a próxima geração de europeus" a ultrapassar as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho.

Apontando que a pandemia da covid-19 "veio pôr em evidência o quão difícil é para muitos jovens entrar no mercado de trabalho" e alertando para o aumento do desemprego jovem devido ao coronavírus, o executivo comunitário indica que as suas propostas de Fundo de Recuperação e do orçamento plurianual da UE para 2021-2027 "já contemplam oportunidades de financiamento significativas para o emprego jovem", mas propõe que se vá ainda mais longe, através do pacote hoje apresentado.

Este pacote, aponta Bruxelas, articula-se em torno de quatro vertentes que, em conjunto, representam "uma ponte para o emprego" da próxima geração: um reforço da iniciativa "Garantia Jovem", a modernização dos sistemas de ensino e formação profissionais, um novo impulso aos programas de aprendizagem, e incentivos ao arranque de novas empresas no curto prazo e, a médio prazo, ao reforço das capacidades, das redes de jovens empresários e dos centros de formação interempresas.