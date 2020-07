Actualidade

Os municípios de Almeida e de Ciudad Rodrigo (Espanha) apresentaram hoje o projeto de criação de uma eurocidade, para possibilitar a realização de projetos comuns que promovam o desenvolvimento do território de ambos os lados da fronteira.

O projeto da Eurocidade "Porta da Europa", que abrange as vilas de Almeida e de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, e as localidades espanholas de Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo, foi hoje apresentado numa sessão realizada na fronteira de Vilar Formoso, no dia em que as fronteiras terrestres entre os dois países foram reabertas após um período de encerramento devido à pandemia causada pela covid-19.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, o projeto eurocidade Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro/Almeida/Ciudad Rodrigo constitui "um passo importante" para a definição de "uma estratégia de desenvolvimento económico" do território abrangido.