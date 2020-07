Covid-19

Trinta e seis pessoas foram detidas e perto de 6.800 foram impedidas de entrar em Portugal nos três e meses em que as fronteiras com Espanha estiveram encerradas, revelou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha foram hoje reabertas, depois de terem sido encerradas temporariamente a 16 de março devido à pandemia de covid-19, numa operação em que o controlo de pessoas nos Pontos de Passagem Autorizados (PPA) foi da responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em colaboração com a GNR.

Segundo o MAI, o SEF controlou um total de 882.958 pessoas nas fronteiras com Espanha, 6.790 dos quais foram impedidos de entrar no país e 36 foram detidos.