Covid-19

A GNR deteve seis pessoas na fronteira de Vilar Formoso durante a realização da operação "Fronteira Vigiada", que decorreu entre 16 de março e 30 de junho, com o encerramento das fronteiras devido à pandemia da covid-19.

Durante a ação "Fronteira Vigiada", a GNR deteve em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, seis pessoas por crimes relacionados com tráfico de droga, permanência ilegal em território nacional e por posse ilegal de armas, revelou hoje o coronel Cunha Rasteiro, comandante do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Cunha Rasteiro falava em Vilar Formoso, durante uma cerimónia realizada pelos municípios de Almeida e de Ciudad Rodrigo (Espanha), que assinalou a reabertura da fronteira Vilar Formoso - Fuentes de Onõro e o anúncio do projeto de criação da Eurocidade "Porta da Europa", que abrange as vilas de Almeida e de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, e as localidades espanholas de Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo.