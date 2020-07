Covid-19

O Governo brasileiro estendeu em 30 dias a proibição da entrada de estrangeiros no país, informou uma portaria publicada na noite de terça-feira, numa edição extra do Diário Oficial da União.

"Fica restringida, pelo prazo de 30 dias, a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário", diz a portaria editada pelo Governo brasileiro.

A restrição de entrada imposta a estrangeiros no país, estendida pela nova decisão até 30 de julho, está entre as medidas adotadas pelas autoridades locais para diminuir a proliferação do novo coronavírus.