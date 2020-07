Covid-19

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) admitiu hoje que tem havido sobrelotação nos transportes públicos de passageiros do país, com a passagem do estado de emergência para o de calamidade, devido à "avalanche" de utilizadores.

"Tem havido sobrelotação, nós temos recebido reclamações", disse esta manhã o presidente da AMT, João Carvalho, aos deputados da comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República em Lisboa.

"Não era previsível que acontecesse isto. [...] É uma coisa nova, estavam os serviços mínimos, de repente começa a avalanche de utilizadores de transportes", acrescentou.