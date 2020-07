Covid-19

O primeiro-ministro desdramatizou hoje as críticas do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ao combate à covid-19 na região da capital, afirmando que acompanha a "frustração dos autarcas", mas defendendo que os meios estão a ser reforçados.

António Costa falava em declarações aos jornalistas, no Castelo de Elvas, no distrito de Portalegre, tendo ao seu lado o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, após as cerimónias oficiais que assinalaram a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha em que também estiveram presentes o rei de Espanha, Filipe VI, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Confrontado com as críticas feitas por Fernando Medina à forma como as autoridades de saúde estão a gerir e a combater a pandemia da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa, o primeiro-ministro optou por desdramatizar.