Covid-19

Cabo Verde fechou as contas públicas até abril com um défice de 1.230 milhões de escudos (11,1 milhões de euros), equivalente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), já com os primeiros efeitos da crise económica provocada pela covid-19.

De acordo com dados do Ministério da Finanças que constam da proposta de Orçamento Retificativo para 2020, a que a Lusa teve hoje acesso, este saldo negativo resulta de uma quebra homóloga de 3,4% nas receitas do Estado, até abril, para um total de 15.104 milhões de escudos (136,7 milhões de euros).

Contudo, até março, as receitas até tinham crescido 0,2%, face ao mesmo período de 2019.