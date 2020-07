Covid-19

A empresa de 'handling' (assistência em terra nos aeroportos) Groundforce vai reforçar a sua operação com 573 trabalhadores, para um total de 1.033, tendo em conta a retoma de voos prevista, mas mantém o 'lay-off', segundo um comunicado.

"A partir de hoje a Groundforce vai colocar um total de 1.033 trabalhadores ao serviço nas escalas onde opera, o que representa uma clara retoma da atividade face aos três meses anteriores", lê-se na mesma nota hoje divulgada.

Este reforço, de mais 573 trabalhadores, "reflete o plano de voos previstos para este período e garante a capacidade de resposta à atividade das companhias com a perspetiva de, em julho, regressarem ao serviço mais 134 trabalhadores, de acordo com a evolução dos voos e do levantamento de quarentenas que, até ao momento, continuam a restringir o normal funcionamento do setor", indicou a Groundforce.